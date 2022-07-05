Санкт-петербургский «Зенит» вернет вторую команду в Суперлигу-1.
Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
Сине-бело-голубые вынуждены были отказаться от фарм-команды в Суперлиге-1 из-за пандемии коронавируса, сократив расходы поcле сезона-2019/20. Плюс в молодежном проекте происходила смена поколений.
Сейчас в системе «Зенита» выросло талантливое поколение игроков, взявших золото Молодежной Единой лиги ВТБ.
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