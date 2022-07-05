«Зенит» вернет вторую команду в Суперлигу-1

Санкт-петербургский вернет вторую команду в Суперлигу-1.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Сине-бело-голубые вынуждены были отказаться от фарм-команды в Суперлиге-1 из-за пандемии коронавируса, сократив расходы поcле сезона-2019/20. Плюс в молодежном проекте происходила смена поколений.

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