«Зенит» вернет вторую команду в Суперлигу-1

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Санкт-петербургский «Зенит» вернет вторую команду в Суперлигу-1.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Сине-бело-голубые вынуждены были отказаться от фарм-команды в Суперлиге-1 из-за пандемии коронавируса, сократив расходы поcле сезона-2019/20. Плюс в молодежном проекте происходила смена поколений.

Сейчас в системе «Зенита» выросло талантливое поколение игроков, взявших золото Молодежной Единой лиги ВТБ.

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