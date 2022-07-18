«Денвер» продлил контракт с Кентавиусом Колдуэлл-Поупом

объявил о продлении контракта с защитником (29 лет, 196 см).

По информации инсайдеров, соглашение рассчитано на 2 года и 30 миллионов долларов. Продление вступит в силу с сезона-23/24, в нем прописана опция игрока.

Предстоящий сезон должен был стать последним в контракте Колдуэлл-Поупа, он заработает 14 миллионов.

Кентавиус стал игроком «Наггетс» этим летом в результате обмена из «Уизардс».

В 77 матчах минувшего сезона чемпион в составе «Лейкерс» набирал 13,2 очка, 3,4 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?