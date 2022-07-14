«Денвер» и Кентавиус Колдуэлл-Поуп продлили контракт на 2 года

и новобранец команды (29 лет, 196 см) договорились о продлении контракта на 2 года и 30 миллионов долларов.

Продление вступит в силу с сезона-23/24, в нем прописана опция игрока.

Предстоящий сезон должен был стать последним в контракте Колдуэлл-Поупа, он заработает 14 миллионов.

Кентавиус стал игроком «Наггетс» две недели назад в результате обмена из «Уизардс».

В 77 матчах минувшего сезона чемпион НБА в составе «Лейкерс» набирал 13,2 очка, 3,4 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

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