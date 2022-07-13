Кайри Ирвинг не просил «Бруклин» об обмене (New York Post)

По словам источника журналиста New York Post Брайана Льюиса, представители озадачены разговорами о возможном обмене разыгрывающего , потому что Ирвинг не просил об обмене.

«Как мы пришли к ситуации с обменом Кайри Ирвинга, если он использовал опцию продления контракта? Дело вот в чем. Он использовал опцию, а это значит, что он твердо намерен играть за «Бруклин». Затем Кевин Дюрэнт решил, что хочет уйти, и теперь все говорят об обмене Кайри, верно?

Кайри не просил обмена. Если «Нетс» его не хотят, это совсем другое дело. Кайри не говорил, что хочет обмена. Он использовал опцию. Откуда же взялись разговоры об обмене? Они появились из-за того, что Дюрэнт запросил обмен», – передает слова источника New York Post.

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