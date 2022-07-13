«Бруклин» хочет обменять Дюрэнта до сделки с участием Ирвинга

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По словам инсайдера The Los Angeles Times Дэна Войке, «Бруклин» хочет обменять форварда Кевина Дюрэнта до того, как совершит сделку с участием разыгрывающего Кайри Ирвинга. Таким образом, «Нетс» будут знать, каких игроков и драфт-пики они получат взамен, и как будет выглядеть команда.

«Нетс», скорее всего, расстанутся с обеими суперзвездами. Оба игрока хотят обмена в другую команду.

Интерес к Дюрэнту проявляют несколько клубов лиги. Сам игрок хотел бы перейти в «Финикс» или «Майами». В приобретении Ирвинга на данный момент заинтересованы только «Лейкерс».

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