«Бруклин» хочет обменять Дюрэнта до сделки с участием Ирвинга

По словам инсайдера The Los Angeles Times Дэна Войке, хочет обменять форварда до того, как совершит сделку с участием разыгрывающего . Таким образом, «Нетс» будут знать, каких игроков и драфт-пики они получат взамен, и как будет выглядеть команда.

«Нетс», скорее всего, расстанутся с обеими суперзвездами. Оба игрока хотят обмена в другую команду.

Интерес к Дюрэнту проявляют несколько клубов лиги. Сам игрок хотел бы перейти в «Финикс» или . В приобретении Ирвинга на данный момент заинтересованы только .

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена