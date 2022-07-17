Лука Дончич не участвует в решениях «Мэверикс» в межсезонье

По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, лидер «Далласа» не участвует в решениях клуба касательно подписаний и обменов в межсезонье.

«Они обращаются к нему за помощью, но он не принимает активного участия в решениях. Его это не интересует. Он проводит большую часть межсезонья в Европе. Он не из тех, кто хочет быть вербовщиком», — сказал Макмэн в подкасте Брайана Уиндхорста.

Ранее «Даллас» проиграл «Нью-Йорку» борьбу за свободного агента Джейлена Брансона.

Мешают ли щечки Пончичу? В 23 года лидер «Далласа» – самый опасный игрок плей-офф НБА-2022