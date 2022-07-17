«Нетс» не заинтересованы в обмене Дюрэнта на Хирро, Робинсона и драфт-пики

«Бруклин» не заинтересован в обмене в на и , даже с большим количеством драфт-пиков, сообщает NBC Sports.

На данный момент у «Майами» нет такого набора активов, который устроил бы . «Нетс» хотят получить за Дюрэнта игрока уровня Матча всех звезд.

Ранее сообщалось, что «Хит» нацелен на приобретение драфт-пиков, чтобы задействовать их для приобретения Дюрэнта или Донована Митчелла («Юта»).

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена