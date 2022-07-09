Леброн Джеймс помог Пиппену-младшему подняться на ноги после падения в матче Летней лиги

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Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс посетил матч команды против «Финикса» в Летней лиги в Лас-Вегасе.

В одном из эпизодов разыгрывающий «озерников» Скотти Пиппен-младший оказался на паркете после нарушения, он упал рядом со зрительскими местами под кольцом.

Джеймс вскочил со своего места и присоединился к игрокам, которые помогли сыну легенды НБА Скотти Пиппена подняться на ноги.

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