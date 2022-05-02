Джоэл Эмбиид начал проходить процедуру получения гражданства Франции

Центровой «Филадельфии» начал проходить процедуру получения гражданства Франции, сообщает французское издание RMC Sport.

Лучший бомбардир сезона НБА-2021/22 может выступить за сборную Франции на Олимпийских играх 2024 года в . В конце июня игрок планирует прилететь во Францию для завершения оформления документов.

28-летний баскетболист является уроженцем Камеруна, но не выступал за сборную этой страны ни на одном крупном турнире.

Четыре года назад Эмбиид публично заявил, что не исключает возможности сыграть за сборную Франции.

Йокич – вновь на вершине, Эмбииду – сочувствие. Итоги гонки за MVP НБА