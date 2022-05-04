Николя Батюм – о Джоэле Эмбииде в сборной Франции: «С баскетбольной точки зрения это было бы потрясающе»

Теги Клипперс Филадельфия сборная Франции НБА Николя Батюм Джоэл Эмбиид Евробаскет-2022 Баскетбол

Форвард «Клипперс» Николя Батюм прокомментировал возможное предоставление Джоэлу Эмбииду французского гражданства и выступление звезды «Филадельфии» за сборную Франции.

«Я понимаю, что кто-то может посчитать это решение неправильным с этической точки зрения.

Но с точки баскетбольной зрения, и как капитан команды, и как поклонник игры, я считаю, что объединение Джоэла Эмбиида и Руди Гобера – это потрясающе.

Конечно, мы обсудим это с командой, но это было бы потрясающе», – сказал француз.

Ранее Батюм объявил, что не будет играть за сборную на Евробаскете в сентябре 2022 года.

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