Джоэл Эмбиид получил французское гражданство

Звездный центровой «Филадельфии» получил получил паспорт гражданина Франции, сообщает L’Equipe.

Лучший бомбардир сезона НБА-2021/22 около двух месяцев назад начал процедуру получения гражданства, чтобы выступить за сборную Франции на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

28-летний баскетболист является уроженцем Камеруна, но не выступал за сборную этой страны ни на одном крупном турнире.

Четыре года назад Эмбиид публично заявил, что не исключает возможности сыграть за сборную Франции.

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