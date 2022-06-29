«Майами» предложит продление Тайлеру Хирро – 125 млн долларов на 5 лет

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«Майами» планирует продлить контракт с атакующим защитником Тайлером Хирро в ближайшее время.

Как сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер, по новому соглашению игрок заработает около 125 миллионов долларов за 5 лет.

В минувшем сезоне Хирро был признан лучшим запасным. Он стал первым игроком в истории «Хит», получившим эту награду.

В своем третьем сезоне в НБА Тайлер набирал в среднем 20,7 очка, 5,0 подбора и 4,0 передачи за 32,6 минуты на площадке.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?

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