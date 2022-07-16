«Блэйзерс» и «Никс» сыграют в финале Летней лиги в Лас-Вегасе

«Блэйзерс» и «Никс» определят победителя Летней лиги в Лас-Вегасе. Решающая встреча турнира состоится в воскресенье.

«Портленд» ранее становился чемпионом Летней лиги в 2018 году, ни разу не побеждал в турнире.

«Блэйзерс» и «Никс» завершили регулярный чемпионат Летней лиги с результатом 3-1. По дополнительным показателям они обошли «Торонто», «Милуоки», «Бостон», «Оклахому» и «Чикаго», которые имеют аналогичные показатели.

В понедельник финалисты провели встречу в рамках «регулярки», победил со счетом 88:77.

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