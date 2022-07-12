Ричард Джефферсон: «Понимаю фанатов «Никс», я их мучил долгие годы»

Теги Бруклин Ричард Джефферсон Нью-Йорк Портленд НБА болельщики Летняя лига НБА Баскетбол

Экс-игрок «Нетс», ныне телевизионный эксперт Ричард Джефферсон описал свои взаимоотношения с болельщиками «Никс».

Ричард выступил в роли арбитра во второй четверти матча Летней лиги между «Портлендом» и «Нью-Йорком» (88:77). Болельщики «Никс» несколько раз освистывали игрока по ходу 10-минутки.

«У меня нет проблем с фанатами «Никс». Понимаю, что они испытывают, когда видят мое лицо. Мы их мучили долгие годы. Понимаю их боль», – сказал Джефферсон.

Баскетболист выступал за «Нетс» на протяжении семи сезонов (2001-2008), когда клуб базировался в Нью-Джерси. За это время команда 6 раз выходила в плей-офф, в том числе дважды участвовала в финале НБА.

За эти же семь сезонов «Нью-Йорк» выходил в плей-офф лишь один раз, в 2004 году, и уступил «Нетс» в первом раунде (0-4).

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