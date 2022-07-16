Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет на «ВТБ-Арене»

Матчи второго Суперкубка Единой лиги ВТБ пройдут в конце сентября на «ВТБ-Арене» в Москве. Об этом рассказал генеральный директор «ВТБ-Арены» Андрей Лунтовский.

«Стадион плотно сотрудничает с Единой лигой ВТБ. Проводит матчи звезд регулярно. Единая лига ВТБ организует матчи на нашей площадке с момента открытия «ВТБ-Арены». В этом году проведение суперкубка запланировано на конец сентября, а в 2023 году мы надеемся, что лига вновь выберет нашу арену для проведения в четвертый раз подряд Матча всех звезд.

Вместимость «ВТБ-Арены» в формате «баскетбол» насчитывает до 12 тысяч мест. Надеемся, в сентябре не будет введено ковидных ограничений от Роспотребнадзора, и все желающие смогут насладиться турниром. В любом случае площадка готова к любому сценарию, и все пожелания организатора будут учтены».

С организаторами Суперкубка Единой лиги ВТБ мы сотрудничаем более четырех лет, поэтому уверен, что реализация билетов и работа со зрителями будет выполнена на должном уровне», – передает слова Андрея Лунтовского ТАСС.

Ранее сообщалось, что в суперкубке примут участие московский ЦСКА, казанский УНИКС, петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань» и четыре иностранные команды. Турнир пройдет с 21 по 25 сентября.

ЦСКА Еремина месяцами сидел без денег и воды, но обыгрывал «Реал» и выходил в «Финал четырех». История русской команды мечты