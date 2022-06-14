В Суперкубке Единой лиги ВТБ могут принять участие клубы из Сербии и Турции

В розыгрыше второго Суперкубка Единой лиги ВТБ могут принять участие зарубежные клубы.

Место проведения Суперкубка будет определено позднее. Турнир пройдет с 21 по 25 сентября.

«Мы выслали предложения клубам из Турции, Сербии, ждем, когда у них закончатся чемпионаты. Мы пригласим их на наш Суперкубок, регламент позволяет это сделать. Он пройдет с 21 по 25 сентября», – сказал президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Суперкубок Единой лиги ВТБ впервые прошел в 2021 году, в нем приняли участие ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Победителем стал ЦСКА.

Ранее появилась информация, что во втором розыгрыше выступят восемь клубов, включая четыре иностранные команды.

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