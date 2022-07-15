Джинни Басс – о возможности громкого обмена с участием «Лейкерс»: «Я ничему не удивлюсь»

Владелец «Лейкерс» Джинни Басс прокомментировала возможность участия клуба в громком обмене в это межсезонье.
«Я ничему не удивлюсь.
Мы не собираемся что-то менять просто ради того, чтобы что-то поменять. Это должно быть взвешенное, умное баскетбольное решение, которое сделает нас лучше прямо сейчас и оставит нам возможность вести дела в будущем», – сказала Басс.
По слухам, «Лейкерс» заинтересованы в приобретении разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинга.
«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе