Яннис Папапетру перейдет из «Панатинаикоса» в «Партизан»

Греческий форвард (28 лет, 206 см) согласовал условия контракта с сербским , сообщает инсайдер Маттео Андриани.

Бывший капитан подпишет двухлетнее соглашение с командой Желимира Обрадовича. Сумма контракта составит 1,7 млн евро, не считая премиальные.

Папапетру провел за «Панатинаикос» четыре сезона. В прошедшем сезоне Евролиги форвард сыграл 23 матча, набирая в среднем 12,0 очка, 3,2 подбора и 2,5 передачи.

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