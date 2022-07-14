Кевин Пантер: «Мечтаю играть в НБА, но с высокой вероятностью останусь в «Партизане»

Защитник Кевин Пантер заявил, что планирует остаться в «Партизане» как минимум на еще один сезон.

«С высокой вероятностью останусь в «Партизане».

Мечтаю играть в НБА, это моя главная цель, но меня все устраивает в «Партизане».

Мне нравятся вызовы, которые ждут команду в новом сезоне», – заявил Пантер.

В минувшем розыгрыше Адриатической лиги 29-летний американец набирал 12,3 очка, 2,4 подбора и 3,0 передачи в среднем за игру.

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