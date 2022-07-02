«Зенит» расстался с Антоном Пушковым

«Зенит» объявил на своем официальном сайте о расставании с центровым Антоном Пушковым (33 года, 208 см).
Ранее Metaratings писал, что баскетболист может перейти в «Самару», которая со следующего сезона будет выступать в Единой лиге ВТБ.
Пушков выступал за «Зенит» в течение семи лет (2015-2022). В минувшем сезоне Лиги ВТБ центровой сыграл всего 14 матчей, набирая в среднем 2,0 очка и 2,1 подбора за 9 минут на площадке.
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