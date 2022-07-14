Иван Лазарев перейдет в «Самару»

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Бывший центровой УНИКСа Иван Лазарев (31 год, 210 см) подпишет однолетний контракт с новичком Лиги ВТБ «Самарой», сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Ранее сообщалось, что игрок ведет переговоры с курским клубом «Русичи», который в следующем сезоне будут играть в Суперлиге-1. 9 июля центровой сменил агента и перешел к Вадиму Михалевскому и Обраду Фимичу. 

В начале марта Лазарев возобновил карьеру, присоединившись к МБА и сыграв несколько матчей в Суперлиге-1. Позже он перебрался в УНИКС и провел за казанский клуб шесть матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 3 очка и 2,5 подбора.

Ранее Лазарев выступал также за «Зенит», ЦСКА и «Парму».

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