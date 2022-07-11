Марюс Григонис и «Панатинаикос» согласовали условия двухлетнего контракта

Атакующий защитник ЦСКА Марюс Григонис (28 лет, 198 см) и «Панатинаикос» договорились о контракте на два года, сообщает SDNA.gr.
Греческий клуб также достиг договоренности с ЦСКА о выкупе литовского защитника. Соглашение Григониса с армейцами было рассчитано до 2024 года.
Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие часы.
Прошлым летом Григонис подписал с ЦСКА долгосрочное соглашение, но в связи с ситуацией на Украине покинул команду и не вернулся.
В 16 матчах Евролиги за ЦСКА литовец набирал в среднем 8,5 очка, 1,4 подбора и 1,9 передачи.
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