Марюс Григонис пока не решается уйти из ЦСКА в «Панатинаикос»

Атакующий защитник (28 лет, 198 см) все еще не принял окончательного решения о переходе в , пишет BasketNews.

По информации SDNA, греческий клуб уже договорился с ЦСКА о выкупе Григониса и согласовал с игроком новый двухлетний контракт.

Прошлым летом литовец подписал с ЦСКА долгосрочное соглашение, но в связи с ситуацией на Украине покинул команду и не вернулся.

В 16 матчах за ЦСКА Григонис набирал в среднем 8,5 очка, 1,4 подбора и 1,9 передачи.

😱 Курганский автобусный завод подал в суд на НБА из-за товарного знака. Что вообще происходит?