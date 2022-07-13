Марюс Григонис пока не решается уйти из ЦСКА в «Панатинаикос»

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Атакующий защитник Марюс Григонис (28 лет, 198 см) все еще не принял окончательного решения о переходе в «Панатинаикос», пишет BasketNews.

По информации SDNA, греческий клуб уже договорился с ЦСКА о выкупе Григониса и согласовал с игроком новый двухлетний контракт.

Прошлым летом литовец подписал с ЦСКА долгосрочное соглашение, но в связи с ситуацией на Украине покинул команду и не вернулся. 

В 16 матчах Евролиги за ЦСКА Григонис набирал в среднем 8,5 очка, 1,4 подбора и 1,9 передачи.

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