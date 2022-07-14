«Енисей» сохранил Владислава Трушкина

Форвард Владислав Трушкин (29 лет, 201 см) остается в на сезон-22/23.

Трушкин присоединился к красноярскому клубу по ходу прошлого сезона в ноябре 2021 года. Принял участие в 17 матчах лиги ВТБ, в среднем набирая 8,9 очка, 4,3 подбора, 2,2 передачи и 1,2 перехвата за 22 минуты на паркете.

«Привет всем болельщикам! Рад сообщить, что остаюсь в Красноярске. Следующий игровой сезон обещает быть интересным, поэтому уже сейчас приглашаю болельщиков поддержать команду! А также хочу поблагодарить руководство клуба в лице Владимира Владимировича Петроковского и главного тренера Дражена Анзуловича за оказанное доверие! До встречи в сезоне!» – сказал Трушкин.

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