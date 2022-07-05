Сергей Балашов продолжит играть за «Енисей»

Центровой Сергей Балашов (25 лет, 206 см) остается в и будет выступать за команду в сезоне-22/23.

В минувшем сезоне Балашов выходил на паркет в 27 матчах лиги ВТБ. Результативность и средняя статистика баскетболиста выросли в два раза по сравнению с его первым годом в Красноярске: 5,0 очка, 2,5 подбора, 0,6 передачи.

Главный тренер «Енисея» прокомментировал сделку.

«В прошлом сезоне Балашов показал себя намного лучше, чем в первый год в Красноярске. Он принял все условия, при которых мы хотим играть, и я ожидаю, что в следующем сезоне он сделает еще один шаг, чтобы показать весь свой потенциал», – заявил хорватский специалист.

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