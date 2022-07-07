«Енисей» усилился Евгением Белянковым

Легкий форвард Евгений Белянков (27 лет, 198 см) перешел в .

Всю свою профессиональную карьеру баскетболист провел в составе «Цмоки-Минска», является игроком национальной сборной Беларуси.

Средняя статистика Белянкова в 18 встречах Единой лиги ВТБ-21/22 составила 13,1 очка, 3,6 подбора, 1,3 передачи и 0,7 перехвата за 26 минут на паркете.

«Моя жена всегда мечтала жить в тепле у моря. Но я, чтобы ее не избаловать, решил увезти семью в Сибирь. А если серьезно, то я долгое время играл в «Цмоках» и когда поступило предложение от «Енисея», я знал кто там тренер и решил, что это та команда, в которой я бы хотел попробовать свои силы и попасть в плей-офф лиги ВТБ. Хочу поблагодарить клуб за оказанное доверие. Я сделаю все возможное, чтобы помочь команде в новом сезоне», – сказал Белянков.

Роман Сприкут в «Какого Herro?!»: почему обменять Дюрэнта непросто, переход Гобера и попытка «Бостона» решить проблемы