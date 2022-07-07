Брэдли Бил – единственный игрок НБА с запретом на обмен

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Новый контракт атакующего защитника «Вашингтона» Брэдли Била предусматривает запрет на обмен.

Бил – единственный действующий игрок НБА с подобным пунктом в соглашении. Это лишь 10-й случай в истории лиги.

До подписания контракта с запретом на обмен баскетболист должен провести минимум 8 сезонов в НБА, в том числе 4 сезона в команде, с которой заключается подобная сделка.

Лидер «Уизардс» заработает 251 миллион долларов за 5 лет. Кроме того, на пятый сезон предусмотрена опция игрока и 15-процентный трейд-бонус.

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