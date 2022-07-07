«Денвер» продлил контракт Влатко Чанчара на три года

продлил контракт словенского форварда Влатко Чанчара (25 лет, 203 см) на три года с опцией команды на третий год, сообщает агент игрока Мишко Ражнатович.

Чанчар находился в статусе ограниченно свободного агента.

В прошедшем сезоне он провел 15 матчей со средними показателями 4,1 очка и 2,1 подбора, после чего выбыл из-за перелома стопы.

Словенец был выбран «Наггетс» во втором раунде драфта 2017 года.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов