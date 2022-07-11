Кентавиус Колдуэлл-Поуп: «Если бы не «баззер» Дэвиса во 2-м матче, «Лейкерс» не прошли бы «Денвер» в 2020-м»

Защитник «Наггетс» высоко оценил уровень своей новой команды, состав которой пополнил в июле в результате обмена из «Уизардс».

В 2020 году Колдуэлл-Поуп стал чемпионом в составе . В финале Запада «озерники» в пяти матчах прошли «Денвер».

«Я всегда рассказываю эту историю. Если бы не тот «баззер» во втором матче, «Лейкерс» не прошли бы . Вот такое мнение у меня о «Наггетс».

Это команда, которая никогда не сдается, борется до конца», – заявил Колдуэлл-Поуп.

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