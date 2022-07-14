Клэй Томпсон: «Не доверяйте всем этим телевизионным экспертам. Они говорили, что с «Уорриорз» покончено»

Защитник раскритиковал представителей медиа, которые сомневались в калифорнийской команде.

«Не доверяйте всем этим телевизионным экспертам, которые рассказывают что-то каждый по своему виду спорта, но при этом сами в жизни ни черта не сделали. Их мнению нельзя верить. Не верьте их экспертной оценке, потому что они прямым текстом говорили, что с «Уорриорз» покончено, что у нас нет будущего. А что мы сделали? Мы выиграли чемпионат.

Интересно, что они сейчас чувствуют? Я знаю, что это доставляет им страдания, знаю, что им очень больно», – сказал Клэй во время стрима.

На высказывание Клэя отреагировал лидер «воинов» .

«Хахахахаха, мой корефан!!!» – написал Карри в твиттере.

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