Клэй Томпсон: «Не доверяйте всем этим телевизионным экспертам. Они говорили, что с «Уорриорз» покончено»

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон раскритиковал представителей медиа, которые сомневались в калифорнийской команде.
«Не доверяйте всем этим телевизионным экспертам, которые рассказывают что-то каждый по своему виду спорта, но при этом сами в жизни ни черта не сделали. Их мнению нельзя верить. Не верьте их экспертной оценке, потому что они прямым текстом говорили, что с «Уорриорз» покончено, что у нас нет будущего. А что мы сделали? Мы выиграли чемпионат.
Интересно, что они сейчас чувствуют? Я знаю, что это доставляет им страдания, знаю, что им очень больно», – сказал Клэй во время стрима.
На высказывание Клэя отреагировал лидер «воинов» Стефен Карри.
«Хахахахаха, мой корефан!!!» – написал Карри в твиттере.
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