Фильм «Переулок НБА» признан лучшим маркетинговым проектом США

НБА была признана лауреатом престижного конкурса Hashtag Sports, который ежегодно проходит в Лас-Вегасе.

Данная премия отмечает выдающиеся проекты в области спортивного маркетинга и взаимодействия с болельщиками.

Фильм «Переулок НБА» получила награду за лучший маркетинговый проект. В картине, посвященной 75-летнему юбилейному сезону лиги, снялись более 30 действующих игроков и легенд НБА.

Кроме того, лига была отмечена за создание лучшей дополненной реальности в соцсетях, а также за выдающуюся инициативу в сфере социальной справедливости.

WNBA получила приз за лучшее партнерское взаимодействие в женском спорте благодаря совместному проекту с Twitter.

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