ЧЕ-2022. Девушки (U20). 1/4 финала. Италия встретится с Сербией, Испания сыграет с Венгрией и другие матчи

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В среду, 13 июля, в венгерском Шопроне пройдут матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.

Итальянки сыграют с сербками, испанки встретятся с венгерками.

Чемпионат Европы

Девушки (U20)

Шопрон, Венгрия

Плей-офф

1/4 финала

Италия – Сербия

13 июля. 14.30

Чехия – Польша

13 июля. 16.45

Венгрия – Испания

13 июля. 19.00

Франция – Португалия

13 июля. 21.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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