ЧЕ-2022. Девушки (U20). 1/4 финала. Италия встретится с Сербией, Испания сыграет с Венгрией и другие матчи

В среду, 13 июля, в венгерском Шопроне пройдут матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.
Итальянки сыграют с сербками, испанки встретятся с венгерками.
Девушки (U20)
Шопрон, Венгрия
Плей-офф
1/4 финала
Италия – Сербия
13 июля. 14.30
Чехия – Польша
13 июля. 16.45
Венгрия – Испания
13 июля. 19.00
Франция – Португалия
13 июля. 21.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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