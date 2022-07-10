ЧЕ-2022. Девушки (U20). Испания сыграет с Польшей, Сербия – с Португалией и другие матчи

В воскресенье, 10 июля, в венгерском Шопроне продолжается чемпионат Европы среди девушек до 20 лет.
Испания играет с Польшей, Сербия встретится с Португалией.
Девушки (U20)
Шопрон, Венгрия
Групповой этап
Группа A
Венгрия – Франция
10 июля. 19.00
Чехия – Нидерланды
10 июля. 21.15
Положение команд: Франция – 1-0, Чехия – 1-0, Венгрия – 1-1, Нидерланды – 0-2.
Группа B
Финляндия – Швеция
10 июля. 18.30
Италия – Бельгия
10 июля. 20.45
Положение команд: Италия – 1-0, Финляндия – 1-0, Швеция – 1-1, Бельгия – 0-2.
Группа C
Испания – Польша
10 июля. 14.00
Болгария – Литва
10 июля. 16.20
Положение команд: Испания – 2-0, Польша – 2-0, Литва – 0-2, Болгария – 0-2.
Группа D
Сербия – Португалия
10 июля. 14.30
Ирландия – Латвия
10 июля. 16.45
Положение команд: Португалия – 2-0, Латвия – 1-1, Сербия – 1-1, Ирландия – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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