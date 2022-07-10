ЧЕ-2022. Девушки (U20). Испания сыграет с Польшей, Сербия – с Португалией и другие матчи

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В воскресенье, 10 июля, в венгерском Шопроне продолжается чемпионат Европы среди девушек до 20 лет.

Испания играет с Польшей, Сербия встретится с Португалией.

Чемпионат Европы

Девушки (U20)

Шопрон, Венгрия

Групповой этап

Группа A

Венгрия – Франция

10 июля. 19.00

Чехия – Нидерланды

10 июля. 21.15

Положение команд: Франция – 1-0, Чехия – 1-0, Венгрия – 1-1, Нидерланды – 0-2.

Группа B

Финляндия – Швеция

10 июля. 18.30

Италия – Бельгия

10 июля. 20.45

Положение команд: Италия – 1-0, Финляндия – 1-0, Швеция – 1-1, Бельгия – 0-2.

Группа C

Испания – Польша

10 июля. 14.00

Болгария – Литва

10 июля. 16.20

Положение команд: Испания – 2-0, Польша – 2-0, Литва – 0-2, Болгария – 0-2.

Группа D

Сербия – Португалия

10 июля. 14.30

Ирландия – Латвия

10 июля. 16.45

Положение команд: Португалия – 2-0, Латвия – 1-1, Сербия – 1-1, Ирландия – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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