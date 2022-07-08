ЧЕ-2022. Девушки (U20). Сербия – Латвия, Испания сыграет с Литвой и другие матчи

В пятницу, 8 июля, в венгерском Шопроне стартует чемпионат Европы среди девушек до 20 лет.
Сербия встретится с Латвия, Испания сыграет с Литвой.
Чемпионат Европы
Девушки (U20)
Шопрон, Венгрия
Групповой этап
Группа A
Венгрия – Чехия
8 июля. 19:00
Франция – Нидерланды
8 июля. 20:45
Положение команд: Франция – 0-0, Венгрия – 0-0, Чехия – 0-0, Нидерланды – 0-0.
Группа B
Италия – Швеция
8 июля. 16:45
Бельгия – Финляндия
8 июля. 21:15
Положение команд: Бельгия – 0-0, Италия – 0-0, Финляндия – 0-0, Швеция – 0-0.
Группа C
Испания – Литва
8 июля. 14:30
Польша – Болгария
8 июля. 18:30
Положение команд: Испания – 0-0, Болгария – 0-0, Польша – 0-0, Литва – 0-0.
Группа D
Сербия – Латвия
8 июля. 14:00
Португалия – Ирландия
8 июля. 16:15
Положение команд: Сербия – 0-0, Ирландия – 0-0, Португалия – 0-0, Латвия – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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