ЧЕ-2022. Девушки (U20). Сербия – Латвия, Испания сыграет с Литвой и другие матчи

В пятницу, 8 июля, в венгерском Шопроне стартует чемпионат Европы среди девушек до 20 лет.

Сербия встретится с Латвия, Испания сыграет с Литвой.

Чемпионат Европы

Девушки (U20)

Шопрон, Венгрия

Групповой этап

Группа A

Венгрия – Чехия

8 июля. 19:00

Франция – Нидерланды

8 июля. 20:45

Положение команд: Франция – 0-0, Венгрия – 0-0, Чехия – 0-0, Нидерланды – 0-0.

Группа B

Италия – Швеция

8 июля. 16:45

Бельгия – Финляндия

8 июля. 21:15

Положение команд: Бельгия – 0-0, Италия – 0-0, Финляндия – 0-0, Швеция – 0-0.

Группа C

Испания – Литва

8 июля. 14:30

Польша – Болгария

8 июля. 18:30

Положение команд: Испания – 0-0, Болгария – 0-0, Польша – 0-0, Литва – 0-0.

Группа D

Сербия – Латвия

8 июля. 14:00

Португалия – Ирландия

8 июля. 16:15

Положение команд: Сербия – 0-0, Ирландия – 0-0, Португалия – 0-0, Латвия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена