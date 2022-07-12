ЧЕ-2022. Девушки (U20). 1/8 финала. Сербия – Литва, Чехия сыграет с Бельгией и другие матчи

Во вторник, 12 июля, в венгерском Шопроне продолжится чемпионат Европы среди девушек до 20 лет.
В матчах 1/8 финала плей-офф Сербия встретится с Литвой, Чехия сыграет с Бельгией.
Девушки (U20)
Шопрон, Венгрия
Плей-офф
1/8 финала
Польша – Латвия
12 июля. 19.00
Сербия – Литва
12 июля. 19.00
Чехия – Бельгия
12 июля. 19.00
Италия – Нидерланды
12 июля. 19.00
Швеция – Франция
12 июля. 19.00
ВЕНГРИЯ – Финляндия
12 июля. 19.00
Португалия – Болгария
12 июля. 19.00
Испания – Ирландия
12 июля. 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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