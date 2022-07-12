ЧЕ-2022. Девушки (U20). 1/8 финала. Сербия – Литва, Чехия сыграет с Бельгией и другие матчи

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Во вторник, 12 июля, в венгерском Шопроне продолжится чемпионат Европы среди девушек до 20 лет.

В матчах 1/8 финала плей-офф Сербия встретится с Литвой, Чехия сыграет с Бельгией.

Чемпионат Европы

Девушки (U20)

Шопрон, Венгрия

Плей-офф

1/8 финала

Польша – Латвия

12 июля. 19.00

Сербия – Литва

12 июля. 19.00

Чехия – Бельгия

12 июля. 19.00

Италия – Нидерланды

12 июля. 19.00

Швеция – Франция

12 июля. 19.00

ВЕНГРИЯ – Финляндия

12 июля. 19.00

Португалия – Болгария

12 июля. 19.00

Испания – Ирландия

12 июля. 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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