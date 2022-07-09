ЧЕ-2022. Девушки (U20). Сербия – Ирландия, Чехия встретится с Францией и другие матчи

В субботу, 9 июля, в венгерском Шопроне продолжится чемпионат Европы среди девушек до 20 лет.
Сербия сыграет с Ирландией, Чехия встретится с Францией.
Девушки (U20)
Шопрон, Венгрия
Групповой этап
Группа A
Нидерланды – Венгрия
9 июля. 19:00
Чехия – Франция
9 июля. 20:45
Положение команд: Франция – 1-0, Чехия – 1-0, Венгрия – 0-1, Нидерланды – 0-1.
Группа B
Швеция – Бельгия
9 июля. 16:15
Финляндия – Италия
9 июля. 21:15
Положение команд: Италия – 1-0, Финляндия – 1-0, Бельгия – 0-1, Швеция – 0-1.
Группа C
Литва – Польша
9 июля. 14:30
Болгария – Испания
9 июля. 16:45
Положение команд: Испания – 1-0, Литва – 0-1, Польша – 1-0, Болгария – 0-1.
Группа D
Латвия – Португалия
9 июля. 14:00
Ирландия – Сербия
9 июля. 18:30
Положение команд: Португалия – 1-0, Латвия – 1-0, Сербия – 0-1, Ирландия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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