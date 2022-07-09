ЧЕ-2022. Девушки (U20). Сербия – Ирландия, Чехия встретится с Францией и другие матчи

В субботу, 9 июля, в венгерском Шопроне продолжится чемпионат Европы среди девушек до 20 лет.

Сербия сыграет с Ирландией, Чехия встретится с Францией.

Чемпионат Европы

Девушки (U20)

Шопрон, Венгрия

Групповой этап

Группа A

Нидерланды – Венгрия

9 июля. 19:00

Чехия – Франция

9 июля. 20:45

Положение команд: Франция – 1-0, Чехия – 1-0, Венгрия – 0-1, Нидерланды – 0-1.

Группа B

Швеция – Бельгия

9 июля. 16:15

Финляндия – Италия

9 июля. 21:15

Положение команд: Италия – 1-0, Финляндия – 1-0, Бельгия – 0-1, Швеция – 0-1.

Группа C

Литва – Польша

9 июля. 14:30

Болгария – Испания

9 июля. 16:45

Положение команд: Испания – 1-0, Литва – 0-1, Польша – 1-0, Болгария – 0-1.

Группа D

Латвия – Португалия

9 июля. 14:00

Ирландия – Сербия

9 июля. 18:30

Положение команд: Португалия – 1-0, Латвия – 1-0, Сербия – 0-1, Ирландия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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