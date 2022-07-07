Джимми Батлер – Пи Джей Такеру: «Пошел ты вместе со своим Эмбиидом»

Лидер «Хит» в фирменном стиле отреагировал на прощальный пост экс-игрока флоридской команды .

Такер в межсезонье перешел в «Филадельфию», за которую играет друг Батлера Джоэл Эмбиид.

«Вот это был сезон! Нас не считали фаворитами, но мы превзошли все ожидания. Майами, ты всегда будешь моим домом. Болельщики «Хит», у меня нет слов, чтобы выразить благодарность за всю вашу любовь. И пусть наше совместное путешествие подошло к концу, любовь останется навсегда 🖤🙌🏽», – написал Такер.

«Да пошел ты вместе со своим Эмбиидом. Да, без него тут никак 🤷🏾‍♂️», – написал в ответ Джимми.

В конце июня сообщалось, что Эмбиид решительно поддерживает попытки клуба подписать Такера.

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