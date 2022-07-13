Пэт Коннотон продлит контракт с «Милуоки» – 28,5 млн за три года

Атакующий защитник (29 лет, 196 см) договорился с о продлении контракта на три года и 28,5 миллиона долларов с опцией игрока, сообщает ESPN.com.

Общая сумма контракта Коннотона теперь составляет 34 миллиона долларов на четыре года.

Ранее защитник воспользовался опцией продления контракта на сезон-2022/23.

Коннотон, выбранный во втором раунде драфта-2015, провел свой лучший сезон в карьере, набирая 9,9 очка, 4,2 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч.

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