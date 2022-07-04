Яннис Адетокумбо: «Если бы не травма Миддлтона, скорее всего, были бы в финале»

Форвард «Бакс» посетовал на вылет из-за травмы по ходу плей-офф-2022.

По мнению грека, с Миддлтоном в составе команда должна была выходить в финал и бороться за титул.

«Мы все еще немного переживаем, зная, что если бы Крис играл, то, скорее всего, были бы в финале. Но что тут скажешь, это жизнь. В следующем сезоне у нас снова будет возможность предстать сильной командой. Надеюсь, обойдемся без травм и будем в порядке.

В мире нет человека, который бы сейчас заслуживал звание MVP финала больше, чем Стеф Карри. Он выложился и отлично справился, я рад за всех них», – заявил Яннис.

«Бакс» во втором раунде в семи матчах уступили «Селтикс».

7-й матч серии «Бостон» – «Милуоки» нельзя пропускать. Это уже великая серия, Яннис показывает цифры Шака, Тейтум хочет стать новым Дюрэнтом