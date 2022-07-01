Данило Галлинари выбирает между «Чикаго» и «Бостоном»

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Форвард Данило Галлинари выбирает между «Чикаго» и «Бостоном».

«Буллс» могут предложить Галлинари большую часть полного исключения среднего уровня, примерно 8 миллионов долларов. Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, у «Селтикс» чуть более скромное предложение, но Данило склоняется именно к бостонскому варианту. 

Галлинари провел предыдущие два сезона за «Атланту». В минувшем сезоне он набирал 11,8 очка и 4,6 подбора в среднем за матч.

«Сперс» договорились с «Хоукс» об обмене защитника Деджонте Мюррэя на Галлинари и три выбора в первом раунде драфта. Техасцы расстанутся с итальянцем после проведения сделки.

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