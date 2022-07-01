Данило Галлинари хочет перейти в «Бостон»

Итальянский форвард (33 года, 208 см) склоняется к тому, чтобы заключить соглашение с после расторжения контракта с , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Согласно сообщению MassLive, «Селтикс» готовы предложить Галлинари двухлетний контракт с зарплатой 6,5 млн долларов в год.

«Сперс» приобрели Галлинари, а также три выбора в первом раунде драфта у «Атланты» в обмен на защитника Деджонте Мюррэя. Клуб собирается отчислить форварда.

Ранее сообщалось, что Галлинари выбирает между «Чикаго» и «Бостоном». «Буллс» могут предложить большую часть полного исключения среднего уровня, примерно 8 миллионов долларов.

Галлинари провел предыдущие два сезона за «Атланту». В минувшем сезоне он набирал 11,8 очка и 4,6 подбора в среднем за матч.

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