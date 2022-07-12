Антон Понкрашов сменил агента и может перейти в клуб Лиги ВТБ

Разыгрывающий Антон Понкрашов (36 лет, 200 см) возобновил сотрудничество с агентством Станислава Рыжова и Максима Шарифьянова, пишет «Свободный агент».
Баскетболист уже работал с компанией с 2010 по 2016 год. Затем его интересы представлял Мишко Разнатович (2016-2019), а также Обрад Фимич и Вадим Михалевский (2019-2020).
После ухода из «Зенита» в 2020 году Понкрашов стал сотрудничать с агентством BDA, которое сопровождало игрока во время выступления за подмосковные «Химки» и иранский «Назмаваран».
Ожидается, что чемпион Евробаскета-2007 может перейти в один из клубов Единой лиги ВТБ этим летом.
Едва не бросил баскетбол из-за травм и низкого роста, а теперь выиграл Единую лигу: интервью с Андреем Топтуновым