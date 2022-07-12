Скотти Пиппен: «В переходах Дюрэнта нет ничего плохого, владельцы поступали с нами так же»

Шестикратный чемпион в составе Скотти Пиппен прокомментировал решение попросить обмен у руководства .

Дюрэнт решил сменить команду после того, как «Нетс» не сумели договориться о новом контракте с его другом, разыгрывающим . В данный момент оба игрока являются кандидатами на обмен.

«Так сейчас устроен баскетбол. В сегодняшней НБА игроки контролируют свою судьбу. Честно говоря, я шокирован тем, что они так свободно меняют команды. То же самое владельцы клубов делали с игроками на протяжении многих лет. Это причиняло нам боль. Так что я совсем не считаю действия Кей Ди плохими. Думаю, это хорошее решение для него. Сейчас вы переходите столько раз, сколько вам нужно», – заявил Пиппен.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена