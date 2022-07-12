Скотти Пиппен: «В переходах Дюрэнта нет ничего плохого, владельцы поступали с нами так же»

Теги Чикаго Бруклин НБА Скотти Пиппен Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» Скотти Пиппен прокомментировал решение Кевина Дюрэнта попросить обмен у руководства «Бруклина».

Дюрэнт решил сменить команду после того, как «Нетс» не сумели договориться о новом контракте с его другом, разыгрывающим Кайри Ирвингом. В данный момент оба игрока являются кандидатами на обмен.

«Так сейчас устроен баскетбол. В сегодняшней НБА игроки контролируют свою судьбу. Честно говоря, я шокирован тем, что они так свободно меняют команды. То же самое владельцы клубов делали с игроками на протяжении многих лет. Это причиняло нам боль. Так что я совсем не считаю действия Кей Ди плохими. Думаю, это хорошее решение для него. Сейчас вы переходите столько раз, сколько вам нужно», – заявил Пиппен.

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