«Нетс» анонсировали продажу билетов без фото Ирвинга

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт фото Кайри Ирвинг Баскетбол

«Бруклин» анонсировал на своем официальном сайте продажу билетов на следующий сезон.

Рекламное сообщение включало себя фотографии четырех ключевых игроков команды: Кевина Дюрэнта, Бена Симмонса, Джо Харриса и Кэмерона Томаса.

Примечательно, что в анонсе отсутствует изображение Кайри Ирвинга, который не сумел договориться с «Нетс» о новом контракте и может быть обменян в ближайшее время.

С другой стороны, в посте имеется фото Дюрэнта, который недавно попросил обмен у руководства клуба.

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