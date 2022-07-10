«Нетс» анонсировали продажу билетов без фото Ирвинга

«Бруклин» анонсировал на своем официальном сайте продажу билетов на следующий сезон.
Рекламное сообщение включало себя фотографии четырех ключевых игроков команды: Кевина Дюрэнта, Бена Симмонса, Джо Харриса и Кэмерона Томаса.
Примечательно, что в анонсе отсутствует изображение Кайри Ирвинга, который не сумел договориться с «Нетс» о новом контракте и может быть обменян в ближайшее время.
С другой стороны, в посте имеется фото Дюрэнта, который недавно попросил обмен у руководства клуба.
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