«Нетс» анонсировали продажу билетов без фото Ирвинга

анонсировал на своем официальном сайте продажу билетов на следующий сезон.

Рекламное сообщение включало себя фотографии четырех ключевых игроков команды: , Бена Симмонса, Джо Харриса и Кэмерона Томаса.

Примечательно, что в анонсе отсутствует изображение , который не сумел договориться с «Нетс» о новом контракте и может быть обменян в ближайшее время.

С другой стороны, в посте имеется фото Дюрэнта, который недавно попросил обмен у руководства клуба.

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