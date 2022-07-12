Кинан Эванс покинул тель-авивский «Маккаби»

Тель-авивский объявил об уходе из команды разыгрывающего Кинана Эванса (25 лет, 191 см).

Американец пришел в «Маккаби» после успешного сезона за «Хапоэль Хайфа», где он набирал 18,5 очка, 6,4 передачи и 4,1 подбора в среднем за матч, подписав трехлетний контракт по схеме 1+1+1.

За «Маккаби» Эванс набирал в Евролиге-21/22 в среднем 8,0 очка, 2,4 подбора и 3,4 передачи.

Ожидается, что Кинан продолжит карьеру в «Жальгирисе».

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