Уэйд Болдуин стал игроком тель-авивского «Маккаби»

Тель-авивский «Маккаби» объявил о подписании контракта с разыгрывающим Уэйдом Болдуином (26 лет, 193 см).
Стороны заключили 2-летнее соглашение.
Экс-игрок НБА в сезоне-21/22 выступал в Испании за «Басконию».
В матчах завершившегося чемпионата АСВ Болдуин набирал 12,8 очка, 3,3 подбора и 3,9 передачи в среднем за игру. В Евролиге – 14,0 очка, 4,4 передачи, 3,6 подбора и 1,1 перехвата.
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