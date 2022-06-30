Уэйд Болдуин стал игроком тель-авивского «Маккаби»

Тель-авивский объявил о подписании контракта с разыгрывающим (26 лет, 193 см).

Стороны заключили 2-летнее соглашение.

Экс-игрок НБА в сезоне-21/22 выступал в Испании за «Басконию».

В матчах завершившегося чемпионата АСВ Болдуин набирал 12,8 очка, 3,3 подбора и 3,9 передачи в среднем за игру. В Евролиге – 14,0 очка, 4,4 передачи, 3,6 подбора и 1,1 перехвата.

Что команды НБА будут делать этим летом: за сколько подпишут Хардена? «Санс» расстаются с Эйтоном? На что рассчитывают «Лейкерс»?

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