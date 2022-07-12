Скип Бэйлесс: «Лучшая версия Леброна – 2015 год, первый сезон после возвращения»

Телеведущий Скип Бэйлесс назвал этап в карьере звездного форварда , который он считает лучшим.

«Лучшая версия Леброна – 2015 год, первый сезон после возвращения в «Кавальерс». Финальная серия против «Голден Стэйт» в плей-офф.

Мне не доводилось видеть ничего подобного этому», – сказал Бэйлесс.

В 2015 году Джеймс стал первым в истории финалов НБА, кто лидировал в обеих командах по очкам, передачам и подборам. Он набирал 35,8 очка, 13,3 подбора и 8,8 передачи в среднем за игру.

подошел к финалу без травмированного Кевина Лава, по ходу серии потерял Кайри Ирвинга. победил 4-2.

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