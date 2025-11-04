0

Алперен Шенгюн после победы над «Далласом»: «Теперь мы понимаем, кому нужно отдавать мяч»

Алперен Шенгюн прокомментировал серию побед «Хьюстона».

Дабл-дабл Алперена Шенгюна (26 очков и 11 подборов) помог «Рокетс» обыграть «Маверикс» со счетом 110:102 и оформить четвертую победу подряд.

«Мы проиграли два первых матча с минимальным разрывом. Теперь мы понимаем, кому нужно отдавать мяч. Мы только учимся, у нас еще много времени. Команда новая, к нам присоединился КейДи [Кевин Дюрант], многое изменилось. Нужно адаптироваться, и с каждым разом играть будет легче», – сказал Шенгюн.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
