1

Дрэймонд Грин: «Игра сама скажет мне, когда пора завершать карьеру»

35-летний форвард «Голден Стэйт» пока не планирует завершать игровую карьеру.

«Если бы вы спросили меня год назад, я бы сказал, что остался год-два. Но мое тело с каждым годом чувствует себя все лучше. Я узнал больше о своем организме и о том, что мне нужно делать. Мне все еще нравится соревноваться на высшем уровне.

Так что я не стал бы точно говорить «год-два», как сказал бы год назад. Я не ставлю конкретных цифр. Как я всегда говорил, игра сама скажет мне, когда пора уходить», – заявил Грин в интервью The Athletic.

В семи матчах текущего сезона баскетболист в среднем набирает 8,9 очка, 6,1 подбора и 6,1 передачи за 29 минут на площадке, при этом реализуя 44,4% трехочковых.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
