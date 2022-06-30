Скип Бэйлесс – Дрэймонду: «Нападаешь с безопасной дистанции. Давай встретимся в твоем или моем подкасте»

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Телеведущий Скип Бэйлесс ответил форварду «Уорриорз» Дрэймонду Грину, который выразил мнение, что время журналиста Fox Sports ушло.

«Эй, Дрэймонд Грин. А вот и снова ты, нападаешь с безопасной дистанции. Давай встретимся лицом к лицу, в твоем или моем подкасте.

Давай во всех нюансах обсудим Леброна или Стефа, может быть, тебя. Или все, что связано с НФЛ, раз уж ты представляешь «новые медиа». Серьезный разговор. Никаких попыток предстать крутым парнем. Я жду», – написал Бэйлесс.

Что команды НБА будут делать этим летом: за сколько подпишут Хардена? «Санс» расстаются с Эйтоном? На что рассчитывают «Лейкерс»?

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